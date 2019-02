Eishockey: Nürnberg festigt neunten Platz

Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers sind der Meisterrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen guten Schritt näher gekommen. In einer Nachholpartie vom 33. Spieltag setzten sich die Franken 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) gegen die Iserlohn Roosters durch und festigten mit jetzt 60 Punkten ihren neunten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt.

Patrick Reimer traf beim Nürnberger Heimsieg © SID

Nürnberg hat bei sieben ausstehenden Hauptrundenspielen neun Punkte Vorsprung auf Rang elf. Zehn Teams spielen ab Anfang März um den Titel. Philippe Dupuis (14.), Marcus Weber (17.), Jason Bast (31.), Brandon Segal (56.) und Patrick Reimer (59.) schossen den Sieg der Nürnberger heraus.