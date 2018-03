Eishockey: Nürnberg gleicht in Köln zum 2:2 aus

Köln (SID) - Vier Spiele, kein Heimsieg: Die Viertelfinalserie in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Kölner Haien und den Nürnberg Ice Tigers ist wieder ausgeglichen. Die Gäste aus Franken gewannen in Köln 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). Beim Stand von 2:2 geht es am Freitag (19.30 Uhr) in Nürnberg weiter. Bisher hat noch kein Team den Heimvorteil nutzen können.

Die Nürnberg Ice Tigers siegten mit 3:2 in Köln © SID

Dane Fox (2.) und Brandon Segal (17.) trafen für die Gäste, Philip Gogulla (12.) und Ryan Jones (40.) glichen zweimal für Köln aus, ehe Olympiasilbermedaillengewinner Leonhard Pföderl (53.) wie schon im ersten Duell in Köln (3:2 nach Verlängerung) das Siegtor erzielte.