Eishockey: Nürnberg holt Ex-NHL-Profi O'Brien

Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich für die kommende Saison mit dem ehemaligen NHL-Profi Jim O'Brien verstärkt. Der 30 Jahre alte Stürmer kommt von den Belleville Senators aus der AHL, Farmteam der Ottawa Senators, und erhält einen Einjahresvertrag.

Jim O'Brien (Nr. 40) absolvierte 77 Spiele in der NHL © SID

O'Brien war 2007 im Draft der nordamerikanischen Profiliga als 29. Spieler in der ersten Runde von Ottawa ausgewählt worden und hat 77 Spiele in der besten Liga der Welt absolviert. Mit dem aktuellen Nürnberger Trainer Kurt Kleinendorst gewann er 2010/11 den Calder Cup, den Titel in der unterklassigen AHL.