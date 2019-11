Eishockey: Red Wings stellen Seider für U20-WM frei

Köln (SID) - Das Toptalent Moritz Seider (18) wird von den Detroit Red Wings für die U20-Weltmeisterschaft (26. Dezember bis 5. Januar) in Tschechien freigestellt. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Sonntag mit. Vorausgegangen waren Gespräche von DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel und Bundestrainer Toni Söderholm mit Steve Yzerman, dem General Manager der Red Wings.

Toptalent Moritz Seider ist bei der U20-WM dabei © SID

"Wir freuen uns sehr, dass die Red Wings die Wichtigkeit der U20-WM bestätigt haben und mit der Freigabe unsere Nationalmannschaft unterstützen", sagte Schaidnagel. Yzerman zeigte sich "überzeugt davon, dass für Moritz die WM ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt seiner Karriere sein wird."

Im vergangenen Jahr hatte Seider, der auch schon A-Nationalspieler ist, die U20-Auswahl bei der Heim-WM in Füssen als Kapitän zum Aufstieg in die Top-Division geführt. In Tschechien soll das Team nun den Klassenverbleib sicherstellen. Das Team von U20-Trainer Tobias Abstreiter trifft zum Auftakt am 27. Dezember auf die USA. Weitere Gegner sind Tschechien, Kanada und Russland.

Seider war von Detroit im NHL-Draft im Sommer an Position sechs gezogen worden. In dieser Saison läuft der Verteidiger für die Grand Rapids Griffins auf. Für das Farmteam der Red Wings bestritt er in der AHL alle 20 Saisonspiele.