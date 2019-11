Eishockey: Schweiz startet mit Sieg in Deutschland Cup

Krefeld (SID) - Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in den Deutschland Cup in Krefeld gestartet. Die Eidgenossen, die das Turnier des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) 2001 und 2007 gewonnen hatten, setzten sich zum Auftakt am Donnerstag mit 5:2 (0:0, 3:0, 2:2) gegen die Slowakei durch. Jason Fuchs (31.), Alessio Bertaggia (36.), Tyler Moy (38.), Raphael Prassl (57.) und Pius Suter (59.) erzielten die Tore für den Vizeweltmeister von 2018, für die Slowakei trafen Filip Krivosik (56.) und Andrej Kudrna (57.).

Die Schweiz siegt zum Auftakt des Deutschland Cups © SID

Die junge Schweizer Mannschaft, in der nur ein Spieler der WM im vergangenen Mai auf dem Eis stand, ist am Samstag (13.00 Uhr/Sport1 und Magenta Sport) zweiter Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Die Slowaken, immerhin mit einem Dutzend Teilnehmern der Heim-WM im Frühjahr, treffen zum Abschluss am Sonntag (14.30 Uhr/Magenta Sport) auf die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm startet am Donnerstagabend (19.45 Uhr/Sport1 und Magenta Sport) gegen den Vorjahressieger Russland in sein Heimturnier.