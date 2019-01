Eishockey: Sturms Kings verlieren in Las Vegas

Las Vegas (SID) - Ex-Bundestrainer Marco Sturm und die Los Angeles Kings haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den Jahresauftakt verpatzt. Beim Vize-Meister Vegas Golden Knights verlor das Team um den deutschen Assistenztrainer in der Nacht zum Mittwoch mit 0:2. Brandon Pirri (44.) und Alex Tuch (60.) besiegelten mit ihren Treffern die Pleite der Kings, die in der Pacific Division mit 35 Punkten weiter Letzter sind.