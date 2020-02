Eishockey-Talent Soramies wechselt von Mannheim nach Ingolstadt

München (SID) - Eishockey-Talent Samuel Soramies wechselt zur kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vom amtierenden Meister Adler Mannheim zum ERC Ingolstadt. Dies teilten beide Vereine am Dienstag mit. Der 21 Jahre alte Stürmer hatte in der vergangenen Woche in der Perspektivmannschaft "Top Team Peking" seine ersten beiden Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. In der laufenden Saison gelang Soramies auch sein erster DEL-Treffer.