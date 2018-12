Eishockey: Telekom verlängert Partnerschaft mit DEL

Neuss (SID) - Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat ihre TV-Partnerschaft mit der Deutschen Telekom vorzeitig um vier Jahre verlängert. Bis einschließlich 2023/2024 laufen alle Partien der DEL bei Telekom Sport, dazu gehören auch die Play-offs. Die Telekom ist seit 2016 Medienpartner der DEL.

Die DEL läuft auch in Zukunft weiter bei Telekom Sport © SID

Die Kooperation sei "von Beginn an ein großer Erfolg", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Er fügte an: "Die Liga und alle Klubs haben ihre mediale Präsenz deutlich gesteigert." Man werde auch in Zukunft "innovative Konzepte verfolgen", sagte Tripcke.