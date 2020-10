Eishockey: Toptalent Stützle mit Armverletzung außer Gefecht

Köln (SID) - Eishockey-Toptalent Tim Stützle wird dem siebenmaligen deutschen Meister Adler Mannheim wegen einer im Training am Montag erlittenen Armverletzung sechs bis acht Wochen fehlen. Der 18 Jahre alte Stürmer wird am Mittwoch operiert. Stützle war beim NHL-Draft in der vergangenen Woche an dritter Stelle von den Ottawa Senators gezogen worden.

Stützle wird ab der nächsten Saison in der NHL spielen © SID

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hatte zuletzt ihren Saisonstart wegen der wirtschaftlichen Probleme durch die Zuschauerbeschränkungen zum zweiten Mal verschoben. Derzeit hofft die Liga auf einen Beginn in der zweiten Dezemberhälfte.