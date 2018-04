Eishockey: Trainer Krupp vor Abschied bei den Eisbären Berlin

Berlin (SID) - Nach dem verlorenen Play-off-Finale zeichnet sich beim Eishockeyklub Eisbären Berlin ein Abschied von Trainer Uwe Krupp ab. Nach tschechischen Medienberichten soll der ehemalige Bundestrainer ab der nächsten Saison bei Sparta Prag an der Bande stehen. Krupps Vertrag beim DEL-Rekordmeister läuft nach dreieinhalb Jahre in Berlin aus.

Der Vertrag von Krupp bei den Eisbären läuft aus © SID

"Ich wollte ursprünglich in Berlin bleiben. Aber es war eine lange Saison, in den nächsten zwei Tagen werden wir sehen", wurde der ehemalige NHL-Star einen Tag nach dem 3:6 im siebten und entscheidenden Finalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei Titelverteidiger Red Bull München in der Bild zitiert.