Eishockey-WM: MagentaSport zeigt alle DEB-Testspiele

Köln (SID) - Eishockey-Fans können alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft für die WM in der Schweiz (8. bis 24. Mai 2020) kostenlos live verfolgen. MagentaSport überträgt auf seinen Plattformen insgesamt neun Begegnungen, darunter auch zwei der Perspektivmannschaft Top Team Peking. Das gab die Deutsche Telekom bekannt.

Die Eishockey-WM läuft vom 8. bis 24. Mai in der Schweiz © SID

"Wir fühlen uns und unseren Sport bei unseren TV-Partnern bestens aufgehoben und können so den vielen Eishockey-Fans in Deutschland alle Spiele der Nationalmannschaft bestmöglich präsentieren", sagte Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

Los geht es schon am Donnerstag und Freitag, dann tritt die U25-Auswahl in Herisau und Olten bei WM-Gastgeber Schweiz an. Mit dem A-Team testet Bundestrainer Toni Söderholm im Rahmen der EuroHockeyChallenge je zweimal gegen die Slowakei (8./9. April), Tschechien (16./18. April) und Weißrussland (23./25. April). Bei der Generalprobe geht es am 5. Mai in Mannheim gegen die USA. Je nach Saisonverlauf könnten dann auch deutsche NHL-Profis dabei sein.