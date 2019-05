Eishockey-WM: Rekordweltmeister Russland scheitert an Finnland

Bratislava (SID) - Die Gold-Mission der russischen Eishockey-Superstars bei der WM in der Slowakei ist gescheitert. Die "Rote Maschine" um den NHL-Torschützenkönig Alexander Owetschkin verlor nach acht Siegen in acht Spielen überraschend im Halbfinale mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) gegen Finnland. Der Rekordweltmeister spielt am Sonntag (15.45 Uhr/Sport1) nur um Bronze.

Finnland auf dem Weg zum dritten WM-Titel © SID

Nach ihrem dritten WM-Titel greifen dagegen die Finnen, die in der Vorrunde 2:4 gegen die deutsche Nationalmannschaft verloren hatten, im Endspiel am Sonntagabend (20.15 Uhr/Sport1) in Bratislava. Kapitän Marko Anttila (51.) erzielte das Siegtor für die Skandinavier, die nur mit zwei NHL-Profis antraten.

"Wir haben das ganze Turnier über an uns geglaubt. Ich weiß nicht, ob sonst jemand", sagte Anttila: "So wie wir spielen, können wir jeden schlagen. Ich denke, wir haben noch einen Sieg in uns." Gutes Omen: Zum letzten Mal wurden die Finnen 2011 ebenfalls in Bratislava Weltmeister - nach einem Halbfinalsieg gegen Russland (3:0). Der Finalgegner wird am Samstagabend (19.15 Uhr/Sport1) zwischen Deutschland-Bezwinger Tschechien und dem 26-maligen Titelträger Kanada ermittelt.

"Wir konnten einfach keine Tore schießen", klagte Russlands Verteidiger Michail Sergatschjow, "und dann haben wir auf der anderen Seite auch noch ein dummes Tor zugelassen. Das war der Unterschied. Aber man muss zugeben: Sie haben sehr gut gegen unsere Stürmer verteidigt. Sie haben uns nichts geschenkt."

Nach einem sehr hart und verbissen geführten ersten Drittel öffneten beide Mannschaften das Spiel im zweiten Durchgang, die Torchancen häuften sich auf beiden Seiten. Die Finnen, die im Viertelfinale Titelverteidiger Schweden mit 5:4 nach Verlängerung ausgeschaltet hatten, hatten Pech mit einem Pfostenschuss von Verteidiger Niko Ojamäki (24.). Der Druck der Russen nahm zu, die beste Möglichkeit hatte aber der Außenseiter durch Jani Hakanpää bei einem Konter (37.).

Auch zu Beginn des Schlussdrittels scheiterten Owetschkin und Co. immer wieder am starken finnischen Torwart Kevin Lankinen. Anttila nutzte auf der Gegenseite eine Unaufmerksamkeit in der russischen Abwehr und schoss den Puck durch die Beine von Startorwart Andrej Wassilewski. Auch bei ihren Heimweltmeisterschaften 2007 und 2016 waren die Russen im Halbfinale an Finnland gescheitert.