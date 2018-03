Eishockey: Wolfsburg gleicht gegen Berlin aus

Wolfsburg (SID) - DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin hat im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga den zweiten Sieg verpasst. Der Hauptstadtklub verlor beim Vizemeister Grizzlys Wolfsburg 2:5 (1:3, 1:0, 0:2), in der Serie steht es damit 1:1. Am Sonntag (15.00 Uhr) kommt es in Berlin zu Spiel drei.

Das zweite Spiel geht an die Grizzlys Wolfsburg © SID

Christoph Höhenleitner (7.), Fabio Pfohl (12.) und Conor Allen (13.) brachten die Gastgeber schnell 3:0 in Führung, ehe Louis-Marc Aubry (15.) und Sean Backman (39.) Berlin wieder heranbrachten. Alexander Weiß (43.) sorgte für den erneuten Zwei-Tore-Abstand, Brent Aubin (56.) traf zum Endstand.