Eishockey: Wolfsburg verpflichtet Stürmer Möchel

Wolfsburg (SID) - Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben Angreifer Marius Möchel vom Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers verpflichtet. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 26-Jährige absolvierte bislang 372 Spiele in der DEL und erzielte dabei 30 Tore und gab 37 Vorlagen. Möchel war mit den Nürnbergern zuletzt im Halbfinale der Play-offs an den Eisbären Berlin (2:4) gescheitert.