Eiskunstläuferin Kim Yuna das Olympische Feuer in Pyeongchang

Pyeongchang (SID) - Eiskunstläuferin Kim Yuna hat am Freitagabend um 22.09 Uhr Ortszeit (14.09 Uhr MEZ) das Olympische Feuer in Pyeongchang entzündet. Insgesamt gehen mehr als 2900 Teilnehmer aus 92 Nationen in den 102 Entscheidungen der 23. Olympischen Winterspiele an den Start. Deutschland stellt ein 153-köpfiges Team.

Kim Yuna (l.) entzündet das Olympische Feuer © SID

Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel führte das deutsche Team als Fahnenträger in das Olympic Stadium. Zuvor hatte Südkoreas Präsident Moon Jae In das Weltfest des Wintersports offiziell für eröffnet erklärt. Die dritten Winterspiele in Asien nach Sapporo 1972 und Nagano 1998 Spiele dauern bis zum 25. Februar.