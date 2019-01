Eiskunstlauf-EM: Samodurowa entthront Sagitowa - DEU-Duo weit zurück

Minsk (SID) - Debütantin Sofia Samodurowa hat sich bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Minsk überraschend den Titel in der Damen-Konkurrenz gesichert. Die erst 16 Jahre alte Russin verwies mit der besten Kür ihre Teamkollegin, Olympiasiegerin Alina Sagitowa, auf den zweiten Platz. Die Bronzemedaille ging an Viveca Lindfors aus Finnland.

Die deutsche Meisterin Nicole Schott aus Essen kam auf den 16. Platz, 21. wurde die Mannheimerin Nathalie Weinzierl.