Eiskunstlauf: Grippe stoppt EM-Achte Hocke/Blommaert

Hamburg (SID) - Die EM-Achten Annika Hocke und Ruben Blommaert aus Berlin haben ihre Teilnahme an der Paarlauf-Konkurrenz bei der zur Grand-Prix-Serie zählenden NHK Trophy am 9./10. November im japanischen Hiroshima abgesagt. Die 18 Jahre alte Hocke ist an einer Grippe erkrankt.