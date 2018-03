Eiskunstlauf-Legende Kilius schwärmt von Erotik im Alter

Hamburg (SID) - Die zweimalige Paarlauf-Weltmeisterin Marika Kilius hat auch auch im Alter von 74 Jahren noch Spaß an der Erotik. "Die verbreitete Vorstellung, dass eine Frau in meinem Alter keinen Sex mehr hat, ist falsch. Bei mir wird die Erotik immer schöner", sagte die Frankfurterin, die an der Seite ihres Partners Hans-Jürgen Bäumler 1960 und 1964 Olympia-Silber gewann, der Illustrierten Bunte.

Kilius (l.) hat auch im Alter noch Spaß an Erotik © SID

Kilius und Bäumler werden am Donnerstag bei den Weltmeisterschaften in Mailand erstmals die Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot aus Oberstdorf live im Wettkampf beobachten. Anschließend sind sie in einer ARD-Sondersendung zur Paarlauf-Entscheidung (23.30 Uhr) zu Gast.