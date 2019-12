Eiskunstlauf-Meisterin Schott für Skating Award nominiert

Hamburg (SID) - Die viermalige deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott ist mit ihrem aktuellen Kürprogramm zur Filmmusik "Kung Fu Panda" für den erstmals in diesem Winter vergebenen Skating Award des Weltverbandes ISU nominiert worden. In der Kategorie "Most Entertaining Program" steht die 23 Jahre alte Essenerin zur Wahl. Die Bekanntgabe der Sieger in sieben verschiedenen Kategorien wird während der Weltmeisterschaften im März in Montreal bekannt gegeben.