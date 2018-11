Eiskunstlauf-Meisterin Schott sagt auch Russland-Start ab

Hamburg (SID) - Die deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott hat nach dem Auftakt in Helsinki auch ihren Start beim zweiten Grand-Prix-Wettbewerb am Wochenende in Moskau abgesagt. Die WM-13. laboriert nach wie vor an einer Knieverletzung. Die 22 Jahre alte EM-Zehnte aus Essen will nun Ende November beim französischen Grand-Prix in Grenoble in den nach-olympischen Winter starten.