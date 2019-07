Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Bobrowa beendet Laufbahn

Moskau (SID) - Die russische Eistänzerin Jekaterina Bobrowa, 2014 in Sotschi Team-Olympiasiegerin im Eiskunstlauf, hat ihre internationale Karriere beendet. Dies gab die 29-Jährige via Instagram bekannt. 2013 wurde Bobrowa an der Seite ihres Partners Dimitri Solowjew Eistanz-Europameisterin.