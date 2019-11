Eiskunstlauf: Schott für Grand Prix in Russland nachnominiert

Hamburg (SID) - Die viermalige deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott ist für den zur Grand-Prix-Serie zählenden Cup of Russia am Wochenende in Moskau nachnominiert worden, Die Sportsoldatin aus Essen nimmt den Platz der Französin Laurine Lecavelier ein. In der Paarlauf-Konkurrenz gehen die EM-Sechsten Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert aus Berlin an den Start.