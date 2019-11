Eiskunstlauf: Schott im Moskauer Kurzprogramm Achte

Köln (SID) - Die deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott hat beim fünften Grand-Prix-Wettbewerb in Moskau am Freitag Platz acht im Kurzprogramm belegt. Die Essenerin sammelte 57,29 Punkte. Als Beste geht die zweimalige Weltmeisterin Jewgenia Medwedewa aus Russland (76,93) in die abschließende Kür. Schott war nur wegen des Ausfalls der Französin Laurine Lecavelier ins zwölfköpfige Feld gerutscht.

Nicole Schott in Moskau auf Platz acht © SID

Einen guten Start erwischten in der Paarlauf-Konkurrenz die deutschen Meister Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert. Die EM-Sechsten aus Berlin belegten im Kurzprogramm mit 67,74 Punkten Platz vier nur hauchdünn hinter den drittplatzierten Russen Xenia Stolbowa/Andrei Nowoselow (68,74). Das Duo verpasste damit seine Bestleistung (67,99) nur knapp. Deren Landsleute Alexandra Boikowa/Dmitri Koslowski waren mit 80,14 Punkten nicht zu schlagen.