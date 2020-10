Eiskunstlauf: Skate Canada in Ottawa abgesagt

Köln (SID) - Die Internationale Eislaufunion ISU hat den am 30. und 31. Oktober geplanten Grand Prix der Eiskunstläufer in der kanadischen Hauptstadt Ottawa aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Das teilte die ISU am Mittwoch mit.

Der Grand-Prix in Ottawa fällt wegen der Pandemie aus © SID

Skate Canada fand erstmals 1973 statt und wurde seither an verschiedenen Orten ausgetragen. Traditionell ist das Event die zweite Station im Kalender.