Eiskunstlauf-WM: EM-Fünfte Hase/Seegert führen DEU-Aufgebot an

Hamburg (SID) - Die EM-Fünften Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert führen das Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union (DEU) für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften vom 18. bis 22. März in Montreal an. Zum DEU-Team gehören auch ihre Berliner Paarlauf-Kollegen Annika Hocke und Robert Kunkel, die deutschen Eistanz-Meister Katharina Müller und Tim Dieck aus Dortmund sowie in den Einzel-Konkurrenzen Paul Fentz (Berlin) und Nicole Schott (Essen).