Eiskunstlauf: Zwei Grand-Prix-Einladungen für Vize-Meister Hase/Seegert

Hamburg (SID) - Die deutschen Vize-Meister Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert aus Berlin sind nachträglich zu zwei Stationen des diesjährigen Eiskunstlauf-Grand-Prix eingeladen worden. Das Duo geht Mitte Oktober bei Skate America in Everett/US-Bundesstaat Washington sowie Ende November beim Internationaux in Grenoble an den Start.