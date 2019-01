Eislauf-Union sucht neuen Sportdirektor

München (SID) - Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) sucht einen neuen Sportdirektor. Weil der aktuelle Amtsinhaber Udo Dönsdorf zum Jahresende in den Ruhestand geht, will die DEU bereits zum 1. Juli einen Nachfolger einstellen. Der 66-Jährige soll ihn in den folgenden sechs Monate einarbeiten.