Eislauf-Weltverband sagt zahlreiche Weltcup-Wettbewerbe ab

Köln (SID) - Der Eislauf-Weltverband ISU hat mehrere Weltcup-Wettbewerbe aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Davon betroffen sind die Eisschnelllauf-Veranstaltungen im polnischen Tomaszow-Mazowiecki (13. bis 15. November), im norwegischen Stavanger (20. bis 22. November), in Salt Lake City/Utah (4. bis 6. Dezember) und im kanadischen Calgary (11. bis 13. Dezember).

Corona-Pandemie: ISU sagt Weltcup-Veranstaltungen ab © SID

Ein Konzept für eine mögliche Austragung in den Niederlanden soll noch geprüft werden, hieß es in der ISU-Mitteilung am Montag. Außerdem werden die Shorttrack-Wettbewerbe in den kanadischen Städten Montreal (6. bis 8. November) und Laval (13. bis 15. November) nicht stattfinden.