Eisschnellläufer Ihle enttäuscht beim Weltcup-Auftakt

Köln (SID) - Eisschnellläufer Nico Ihle (33) ist beim Auftakt in den Weltcup im weißrussischen Minsk hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Beim Sieg des Niederländers Thomas Krol (1:09,001 Minuten) über 1000 m landete der Chemnitzer, der sich in der vergangenen Woche den DM-Titel gesichert hatte, in 1:10,475 Minuten auf Rang 13. Das Podest komplettierten der zweitplatzierte Chinese Zhongyan Ning und Kjeld Nuis aus den Niederlanden.

Blieb hinter den Erwartungen zurück: Nico Ihle © SID

Teamkollege Joel Dufter (Inzell), der im direkten Duell mit Ihle gelaufen war, beendete den Wettkampf in 1:10,673 Minuten auf Platz 15.