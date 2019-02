Eisschnelllauf: Beckert überzeugt als Sechster - Gold für Pedersen

Inzell (SID) - Eisschnelllauf-Hoffnungsträger Patrick Beckert hat einen guten Start in die Einzelstrecken-WM in Inzell hingelegt. Der 28 Jahre alte Erfurter beendete das stark besetzte 5000-m-Rennen am Donnerstag in 6:15,76 Minuten als Sechster und erreichte die erhoffte Top-10-Platzierung.

Guter sechster Platz für Patrick Beckert über 5000 Meter © SID

"Es war ein sehr guter Lauf. Die Rundenzeiten waren richtig gut, auch technisch hat es sich gut angefühlt. Mir persönlich war es auch wichtig, besser als bei den Olympischen Spielen zu laufen", sagte Beckert, der 2018 in Pyeongchang Zehnter (6:17,91) geworden war.

Der Sieg ging an den Norweger Sverre Lunde Pedersen, der in Bahnrekord von 6:07,16 Minuten Patrick Roest (6:11,70) aus den Niederlanden und dessen Landsmann, Serienweltmeister Sven Kramer (6:12,53), auf die Plätze verwies.

Eine weitere Chance auf eine Top-Platzierung bietet sich Beckert am Samstag, wenn der "lange Kanten" über 10.000 m auf dem Programm steht.