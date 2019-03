Eisschnelllauf: Beckert verpasst Podestplatz

Salt Lake City (SID) - Patrick Beckert ist beim Saisonabschluss der Eisschnellläufer an einem Podestplatz vorbeigelaufen. Beim Weltcup-Finale auf der schnellen Olympiabahn in Salt Lake City/USA belegte der Erfurter am Samstag in 6:13,33 Minuten über 5000 m den sechsten Rang. Den deutschen Rekord (6:07,02), den er an selber Stelle im Dezember 2017 aufgestellt hatte, verfehlte Beckert deutlich.

Patrick Beckert belegt beim Saisonfinale Rang sechs © SID

Der WM-Sechste, der in der Weltcup-Saison 2018/19 die Medaillenränge mehrfach nur knapp verfehlt hatte, war im letzten Paar gegen Weltmeister Sverre Lunde Pedersen ins Rennen gegangen. Hinter dem siegreichen Niederländer Patrick Roest (6:03,70) landeten dessen Landsmann Marcel Bosker und Weltrekordhalter Ted-Jan Bloemen auf dem Podest.