Eisschnelllauf: Deutsche Starter verpassen Finale der Allround-WM

Calgary (SID) - Die Allround-WM im kanadischen Calgary ist für die deutschen Eisschnellläufer vorzeitig beendet. Keiner der vier Starter der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) qualifizierte sich am Sonntag für das Finale der besten Acht. Das beste Resultat erzielte dabei Langstrecken-Spezialist Patrick Beckert (Erfurt), der mit 110,602 Punkten den 14. Rang belegte. Für die Qualifikation für das abschließende 10.000-m-Rennen reichte dies aber nicht.

Beckert verpasste als bester Deutscher das WM-Finale © SID

Beckert lief am Sonntag in 1:46,24 Minuten auf den 13. Platz über 1500 m. Junioren-Weltmeister Lukas Mann (Berlin) kam in 1:47,07 auf den 18. Platz.

Claudia Pechstein hatte zuvor keine Chance mehr auf den Einzug ins Finale gehabt. Die fünfmalige Olympiasiegerin war am Samstag zum Auftakt über die Sprintdistanz von 500 m nachträglich disqualifiziert worden, nachdem sie versehentlich eine Bahnmarkierung weggestoßen hatte. Auf einen Start über 1500 m verzichtete Pechstein daher.

Die zweite deutsche Starterin, Roxanne Dufter aus Inzell, verpasste das Finale mit 120,678 Punkten. Über 1500 m (1:56,64) war sie 17. geworden.