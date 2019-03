Eisschnelllauf: Dufter läuft deutschen Rekord über 1000 Meter

Salt Lake City (SID) - Sprinter Joel Dufter hat beim Saisonabschluss der Eisschnellläufer einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Beim Weltcup-Finale auf der schnellen Olympiabahn in Salt Lake City/USA belegte der 23-Jährige aus Inzell über 1000 m in 1:06,80 Minuten Platz sechs vor dem siebtplatzierten Chemnitzer Nico Ihle (1:07,06). Die alte deutsche Bestmarke (1:07,16) hatte Ihle vor zwei Jahren in Calgary/Kanada aufgestellt.

Stellt neuen deutschen Rekord auf: Joel Dufter © SID

Der niederländische Olympiasieger Kjeld Nuis (Niederlande) siegte in neuer Weltrekordzeit von 1:06,18 vor seinen beiden Landsmännern Thomas Krol (+0,07) und Kai Verbij (+0,16), die beide ebenfalls unter dem alten Weltrekord von Shani Davis (USA/1:06,42) blieben.