Eisschnelllauf: Ihle erreicht bei WM-Generalprobe zweimal Top Ten

Hamar (SID) - Eisschnellläufer Nico Ihle (Chemnitz) ist mit zwei Top-Ten-Platzierungen in die Generalprobe für die Einzelstrecken-WM in Inzell gestartet. Am Samstag setzte sich der 33-Jährige beim fünften Saisonweltcup in Hamar/Norwegen im Sprint über 1000 m im direkten Duell gegen seinen Teamkollegen Joel Dufter (Inzell) durch und fuhr in 1:09,08 Minuten auf Rang sechs, Dufter (1:09,42) wurde Achter. Mit Kai Verbij (1:08,47), Thomas Krol (+0,06 Sekunden) und Olympiasieger Kjeld Nuis (+0,24) feierten die Niederlande unterdessen einen Dreifach-Sieg.

Nico Ihle beendete die Sprint EM auf Rang fünf © SID

Ihle hatte bereits zuvor im Rennen über 500 m in 35,030 Sekunden den zehnten Platz belegt. Der Russe Pawel Kulischnikow sicherte sich den ersten Platz (34,652), gefolgt vom Südkoreaner Kim Jun-Ho (34,718) und Dai Dai Ntab (Niederlande/34,771).

Der Weltcup in Hamar ist der letzte Formtest vor der Einzelstrecken-WM im oberbayerischen Inzell in der kommenden Woche (7. bis 10. Februar). In nicht-olympischen Jahren bildet dieser Wettkampf traditionell den Saisonhöhepunkt.