Eisschnelllauf: Ihle mit Top-Ten-Platzierung unter freiem Himmel

Tomakomai (SID) - Eisschnellläufer Nico Ihle ist im Flutlicht der Freiluftbahn im japanischen Tomakomai zu einer weiteren Top-Ten-Platzierung gelaufen. Der Sprinter aus Chemnitz belegte zum Auftakt des zweiten Saisonweltcups über 500 m in 35,85 Sekunden den achten Rang.

Nico Ihle landet in Tomakomai auf Platz acht © SID

Ihle leistete sich bei Minusgraden auf der Innenbahn zunächst einen Fehlstart, gewann dann aber das direkte Duell mit dem südkoreanischen 1000-m-Olympiadritten Kim Tae Yun (35,98). Auch 500-m-Olympiasieger Havard Lorentzen (Norwegen/35,95) ließ Ihle hinter sich.

"Irgendwie hat es Spaß gemacht", sagte Ihle dem SID: "Es ist einfach mal etwas anderes als die sterilen Bedingungen in der Halle. Mein Rennen ist aufgrund des Angangs auf jeden Fall noch ausbaufähig." Dem Fehlstart maß er aber nicht allzu viel Bedeutung bei: "Da ich nicht der einzige war, der einen Fehlstart hatte, denke ich, dass der Starter es heute sehr genau genommen hat."

Den japanischen Doppelsieg machten Tatsuya Shinhama (35,45) und Yuma Murakami (35,53) perfekt. Dritter wurde der Niederländer Jan Smeekens (35,58). Beim Weltcup-Auftakt am vergangenen Wochenende in Obihiro/Japan war Ihle im ersten 500-m-Rennen Fünfter geworden.

Am Freitag war Ihle auf den klassischen Strecken der einzige Starter der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) in den A-Gruppen, die Team-Verfolgungsrennen sowie der 500-m-Lauf der Frauen fanden ohne deutsche Beteiligung statt. Die Langstrecken mit Patrick Beckert (Erfurt) und Claudia Pechstein (Berlin) stehen erst am Wochenende auf dem Programm.