Eisschnelllauf: Kein WM-Start von Kramer über 10.000 m

Heerenveen (SID) - Olympiasieger Sven Kramer wird bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer im Februar in Inzell seinen Titel über 10.000 m nicht verteidigen. Der 32-jährige Niederländer verzichtete bei den nationalen Meisterschaften in Heerenveen auf einen Start über die längste Distanz und wird in Inzell lediglich die 5000 m laufen. Bei der EM im Januar in Klobenstein startet Kramer auch über 10.000 m.