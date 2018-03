Eisschnelllauf: Kramer verpasst zehnten Allround-WM-Titel

Amsterdam (SID) - Der niederländische Eisschnellläufer Patrick Roest hat überraschend den Titel bei der Allround-WM in Amsterdam gewonnen. In einem dramatischen Finale über die 10.000-m-Distanz der Freiluftarena profitierte der 22 Jahre alte Olympiazweite über 1500 m von einer Unachtsamkeit des nach drei Strecken klar in Führung liegenden Norwegers Sverre Lunde Pedersen, der rund 3000 Meter vor dem Ziel zu Fall kam.

Überraschung in Amsterdam: Patrick Roest holt WM-Titel © SID

Pedersen rappelte sich wieder auf und rettete immerhin die Silbermedaille ins Ziel - 0,4 Punkte hinter Roest. Überraschend nur Blech blieb dagegen für den neunmaligen Allround-Weltmeister Sven Kramer, der nach schwachen 10.000 Metern Bronze Landsmann Marcel Bosker überlassen musste.

Moritz Geisreiter (Inzell) hatte als 22. nach drei Strecken das Finale der besten Acht klar verpasst.