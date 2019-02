Eisschnelllauf: Mann erster deutscher Junioren-Weltmeister über 5000 m

Baselga di Pine (SID) - Eisschnellläufer Lukas Mann (Berlin) hat bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Baselga di Pine/Italien als erster Deutscher den Einzelstrecken-Weltmeistertitel über 5000 m gefeiert. Der jüngste Sohn der Olympiateilnehmerin Anja Mischke siegte auf der Freiluftbahn in Südtirol in 6:41,512 Minuten vor dem Norweger Hallgeir Engebraten (6:42,416).

Lukas Mann gewann die Junioren-WM im Eisschnelllauf © SID

1993 hatte der Erfurter René Taubenrauch ebenfalls in Baselga die 5000 m bei der Junioren-WM gewonnen. Damals gab es jedoch noch keine Streckentitel, die WM wurde noch im Vierkampf ausgelaufen. In der Vierkampf-Wertung kam Mann auf den vierten Platz. Neuer Allround-Weltmeister wurde Chung Jaewon (Südkorea). Bei der Allround-Europameisterschaft der Senioren Anfang Januar in Klobenstein (Italien) hatte Mann als bester Deutscher Rang elf belegt.