Eisschnelllauf: Pechstein Neunte im Massenstart von Minsk

Minsk (SID) - Claudia Pechstein hat zum Abschluss des Weltcup-Auftakts der Eisschnellläufer in Minsk die erhoffte Top-10-Platzierung erreicht. Im Massenstart kam die fünfmalige Olympiasiegerin am Sonntag auf Rang neun, Michelle Uhrig (Berlin) landete auf Platz 15. Zuerst war Pechstein noch als Elfte gelistet worden, das Ergebnis wurde vom Weltverband ISU nach Videobeweis aber korrigiert. Damit gelang Pechstein als erster deutscher Einzelathletin am Wochenende der Sprung unter die ersten Zehn.

© SID

Vor dem Massenstart-Rennen der Frauen, das die Kanadierin Ivanie Blondin gewann, reichte es bei den Männern für Joel Dufter (Inzell) über die 500 m nur zu Rang 19 (35,804 Sekunden). An den Vortagen waren Dufter als 15. und Nico Ihle (Chemnitz) als 13. über die 1000 m chancenlos geblieben, während sie im Teamsprint Neunte wurden. Patrick Beckert (Erfurt/6:27,230 Minuten) schloss die 5000 m als Elfter ab. Pechstein (4:12,041 Minuten) hatte schon am Freitag über 3000 m Platz 14 belegt.