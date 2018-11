Eisschnelllauf: Pechstein alleinige deutsche Rekordmeisterin

Inzell (SID) - Claudia Pechstein hat bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell das Rennen über 3000 m gewonnen und ist nun alleinige Titel-Rekordhalterin. Die 46-Jährige verwies mit nun 35 DM-Siegen ihre frühere Rivalin Gunda Niemann-Stirnemann auf Rang zwei der Bestenliste. Pechstein setzte sich am Samstag in 4:08,70 Minuten durch.