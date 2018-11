Eisschnelllauf: Pechstein alleinige deutsche Rekordmeisterin

Inzell (SID) - Claudia Pechstein hat bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell die Rennen über 3000 und 5000 m sowie den Massenstart gewonnen und ist alleinige Titel-Rekordhalterin. Die 46-Jährige verwies mit nun 37 DM-Siegen ihre frühere Rivalin Gunda Niemann-Stirnemann (34 Titel) auf Rang zwei der Bestenliste. Pechstein setzte sich am Samstag in 4:08,70 Minuten durch, am Sonntag gewann sie in 7:08,94 Minuten. Im Massenstart krönte sie im Zielsprint ihre Titelkämpfe.

Pechsteins Klage liegt beim Bundesverfassungsgericht © SID

Auch Lokalmatadorin Gabi Hirschbichler holte in Inzell drei Titel (500, 1000, 1500 m). Bei den Männern gewann der Erfurter Patrick Beckert (1500, 5000, 10.000 m) seine Meisterschaften Nummer 19 bis 21.