Eisschnelllauf: Pechstein läuft in die Top 10, Beckert Fünfter

Hamar (SID) - Die deutschen Eisschnellläufer sind mit guten Leistungen in die Generalprobe für die Einzelstrecken-WM in Inzell gestartet. Beim fünften Saisonweltcup in Hamar/Norwegen belegte die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein (Berlin) am Freitag auf ihrer Nebenstrecke 3000 m in 4:10,24 Minuten den zehnten Platz. Langstrecken-Hoffnungsträger Patrick Beckert (Erfurt) war als Fünfter über 5000 m in 6:21,06 Minuten sogar in Reichweite der Podestplätze.

Beste Deutsche in Inzell: Claudia Pechstein © SID

Pechstein blieb klar vor der zweiten deutschen Starterin Roxanne Dufter (Inzell), die in 4:14,48 Minuten nicht über den 15. und vorletzten Rang hinauskam. Der schnellste Lauf gelang der dreimaligen Olympiasiegerin Martina Sablikova aus Tschechien (4:02,17). Sie verwies die Russin Natalja Woronina (4:03,76) und Maryna Sujewa aus Weißrussland (4:03,80) auf die Plätze.

Die 46-jährige Pechstein spielte auf dem Eis ihre große Erfahrung aus. Die Berlinerin ließ sich von der anfänglich größer werdenden Distanz zu ihrer niederländischen Gegnerin Reina Anema nicht beirren und lief bis ins Ziel konstante Rundzeiten. Pechsteins Schlussrunde (33,1 Sekunden) war überzeugend.

Beckert fehlte nicht viel zum ersten Weltcup-Podest der Saison. Von 10.000-m-Olympiasieger Ted-Jan Bloemen (Kanada/6:20,44) auf Rang drei trennte ihn nur rund eine halbe Sekunde. Felix Maly (Erfurt/6:35,70) belegte abgeschlagen Platz 15. Der umjubelte Heimsieg gelang dem Norweger Sverre Lunde Pedersen (6:16,16) vor Alexander Rumjanzew aus Russland (6:19,24).

Der Weltcup in Hamar ist der letzte Formtest vor der Einzelstrecken-WM im oberbayerischen Inzell in der kommenden Woche (7. bis 10. Februar). In nicht-olympischen Jahren bildet dieser Wettkampf traditionell den Saisonhöhepunkt.