Eisschnelllauf: Pechstein nur auf Platz zwölf, Dufter Sechster

Obihiro (SID) - Claudia Pechstein ist beim Weltcup-Auftakt der Eisschnellläufer über 3000 m nicht über den zwölften Platz hinausgekommen. Die 46 Jahre alte Berlinerin lief im japanischen Obihiro eine Zeit von 4:09,521 Minuten. Den Sieg holte sich die niederländische Olympiasiegerin Esmee Visser mit einem Bahnrekord von 4:04,607 Minuten.

Claudia Pechstein nur Achte über 5000 m © SID

Sprinter Joel Dufter (Inzell) überzeugte hingegen mit einem Top-Ergebnis. Der 23-Jährige belegte über 1000 m in 1:09,410 Minuten den sechsten Platz. Nico Ihle (Chemnitz) war in 1:09,669 Minuten nur knapp langsamer und wurde Achter. Der überlegene Russe Pawel Kulischnikow stellte in 1:07,858 Minuten ebenfalls einen Bahnrekord auf.