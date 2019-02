Eisschnelllauf: Pechstein zum WM-Abschluss Zwölfte im Massenstart

Inzell (SID) - Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (Berlin) hat zum Abschluss der Einzelstrecken-WM in Inzell eine weitere Top-10-Platzierung verpasst. Am Sonntag belegte die fünfmalige Olympiasiegerin im Massenstart den zwölften Rang. Pechstein erzielte in einem Zwischensprint einen Zähler. Roxanne Dufter (Inzell) als zweite deutsche Starterin blieb ohne Punktgewinn und musste sich mit dem 19. Rang begnügen. Am Samstag war die 46-jährige Pechstein Siebte über 5000 m geworden.

Claudia Pechstein landet zum WM-Abschluss auf Rang zwölf © SID

Gold ging an die Niederländerin Irene Schouten vor Ivanie Blondin aus Kanada und der Russin Jelisaweta Kaselina.