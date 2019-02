Eisschnelllauf-WM: Beckert fehlen zwei Tausendstelsekunden zu Bronze

Inzell (SID) - Eisschnellläufer Patrick Beckert hat bei der Einzelstrecken-WM in Inzell die erste deutsche Medaille um einen Wimpernschlag verpasst. Der Erfurter Langstrecken-Spezialist kämpfte sich am Samstag in 12:57,402 Minuten durch das 10.000-m-Rennen und musste sich trotz eines fulminanten Schlussspurts mit dem undankbaren vierten Rang zufrieden geben. Zu Bronze und dem Russen Danila Semerikow (12:57,400) fehlten Beckert zwei (!) Tausendstelsekunden.

Patrick Beckert verpasst die erste deutsche Medaille © SID

"Klar ist es ganz bitter, aber es war ein Riesenlauf von mir. Ich habe alles gegeben. Zwei Tausendstel über zehn Kilometer - keine Ahnung, was ich da sagen soll. Manchmal ist so der Sport", sagte Beckert.

Damit verpasste Beckert die Wiederholung seiner Erfolge aus den Jahren 2015 und 2017, in denen er WM-Bronze über die längste Einzelstrecke gewonnen hatte. Der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) droht ein Jahr nach den enttäuschenden Olympischen Spielen in Pyeongchang ein weiterer Saisonhöhepunkt ohne Medaillengewinn.

Gold ging an Sotschi-Olympiasieger Jorrit Bergsma (Niederlande/12:52,93) vor Landsmann Patrick Roest (12:53,34).