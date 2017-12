Eisschnelllauf: Weltmeister Nuis löst Olympiaticket mit Flachland-Bestmarke

Heerenveen (SID) - Der niederländische Eisschnellläufer Kjeld Nuis hat sich mit einem Flachland-"Weltrekord" über 1000 m das erste Mal für Olympia qualifiziert. Der Weltmeister lief den Kilometer am Freitag bei den nationalen Ausscheidungen in Heerenveen in 1:07,64 Minuten.

Großer Jubel: Erste Olympia-Teilnahme für Kjeld Nuis © SID

Damit unterbot der 28-Jährige die alte Bestmarke für Flachland-Bahnen um mehr als drei Zehntelsekunden, diese hatte der Russe Pawel Kulischnikow gehalten. Die offiziellen Weltrekorde wurden allesamt auf den schnelleren Hochlandbahnen in Nordamerika (Calgary, Salt Lake City) aufgestellt. Das zweite Ticket für die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) sicherte sich am Freitag Koen Verweij (1:08,36).

Enttäuschend endete das Rennen über 1500 m für Olympiasiegerin Jorien ter Mors. Die an einer Rückenverletzung leidende 28-Jährige kam nur auf Rang fünf (1:56,91) und kann damit in Südkorea ihren Olympiasieg nicht wiederholen. Die Startplätze gingen an die Team-Vefolgungs-Weltmeisterinnen Ireen Wüst (1:54,78), Lotte van Beek (1:55,51) und Marrit Leenstra (1:56,16).