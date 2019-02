Eissprinter Ihle und Dufter bleiben ohne WM-Medaille

Inzell (SID) - Der Traum von einer Medaille bei der Einzelstrecken-WM in Inzell hat sich für Eisschnellläufer Nico Ihle zerschlagen. Im 1000-m-Rennen belegte der Sprinter aus Chemnitz am Samstag in persönlicher Saisonbestleistung von 1:08,40 Minuten den achten Platz. Joel Dufter (Inzell) als zweiter deutscher Starter beendete seinen Lauf in 1:08,66 Minuten und Rang elf.

Nico Ihle hat seine Chance auf eine WM-Medaille vergeben © SID

Den niederländischen Dreifachsieg führte Kai Verbij (1:07,39/Bahnrekord) vor Thomas Krol (1:07,67) und Kjeld Nuis (1:07,81) an.

"Ich wollte eine einstellige Platzierung, das habe ich erreicht. Die ersten 600 Meter war ich voll im Soll, danach waren die Beine zu", sagte Ihle: "Ich muss mich mit dem achten Platz zufriedengeben. Ich werde nicht den Kopf in den Sand stecken."

Dufter war enttäuscht über den großen Abstand zur Spitze: "Mit der Zeit bin ich nicht ganz unzufrieden, sie ist in Ordnung. Wenn man aber sieht, was vorne mittlerweile gelaufen wird, sind wir doch ein Stückchen weg. Die Besten hauen zu den Großereignissen nochmal ein paar Zehntel raus. Da müssen wir ran."

Ihle und Dufter hatten am Donnerstag gemeinsam mit Denny Ihle im Teamsprint als Vierte Edelmetall knapp verfehlt. Über 500 m hatte es für Nico Ihle trotz persönlicher Saisonbestleistung von 34,69 Sekunden nur zum elften Rang gereicht.

Eine weitere Bewährungschance bietet sich Ihle und Dufter Ende des Monats. Bei der Sprint-WM in Heerenveen/Niederlande (23./24. Februar) "wollen wir wieder angreifen", sagte Dufter.

Über 1000 m der Frauen hatte Gabriele Hirschbichler nichts mit der Entscheidung zu tun. Die Lokalmatadorin belegte den 13. Rang (1:15,85). Der Titel ging an Brittany Bowe (USA/1:13,41) vor 500-m-Weltmeisterin Vanessa Herzog (Österreich/1:14,38) und Nao Kodaira (Japan/1:14,44).