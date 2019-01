Eistänzer Koch/Nüchtern als 14. mit solidem EM-Debüt

Minsk (SID) - Mit einem schwungvollen Tango sind Shari Koch und Christian Nüchtern (Düsseldorf/Siegen) solide in ihre ersten Europameisterschaften gestartet. Die deutschen Eistanz-Meister gehen als 14. in die Kür-Entscheidung am Samstag (14.30 Uhr/ONE und Eurosport 2), sie erlaubten sich beim Rhythmustanz keinen groben Patzer.

Shari Koch und Christian Nüchtern müssen Samstag liefern © SID

An der Spitze tanzen die Franzosen Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron ihrem fünften EM-Titel in Serie entgegen. Die Olympiazweiten von Pyeongchang, die mit 84,79 Punkten einen neuen Saisonrekord aufstellten, wurden von rund 5000 Zuschauern in der Minsk-Arena begeistert beklatscht. Ihnen am nächsten kamen Alexandra Stepanowa und Iwan Bukin aus Russland sowie die Italiener Charlene Guignard und Marco Fabbri.

"Wenn man bedenkt, dass dies unsere erste EM ist, dürfen wir mit unserem Ergebnis zufrieden sein", sagte Nüchtern. Seine Partnerin ergänzte mit Blick auf die Medaillenentscheidung: "Ich mag die Kür lieber als den Tango. Da bieten sich für uns mehr Interpretationsmöglichkeiten."

Für das deutsche Eistanzpaar, das in Mailand bei Ex-Weltmeisterin Barbara Fusar-Poli trainiert, dürfte es dennoch nicht leicht werden, noch eine Top-Ten-Platzierung und damit einen zweiten deutschen Startplatz für die europäischen Titelkämpfe 2020 in Graz zu erkämpfen. Sollte das Duo nicht mindestens Rang zwölf erreichen, muss es sich auch noch einem internen Ausscheidungswettbewerb für die Weltmeisterschaften Ende März im japanischen Saitama stellen.