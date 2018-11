Eistänzer Koch/Nüchtern nach dem Kurzprogramm Neunte

Helsinki (SID) - Die Eistänzer Shari Koch und Christian Nüchtern aus Siegen haben bei ihrem Grand-Prix-Debüt in Helsinki das Kurzprogramm auf Rang neun beendet. Das Paar hält vor der Kür im Rhythmustanz am Samstag bei 56,71 Punkten, in Führung liegen die Russen Alexandra Stepanowa und Iwan Bukin (78,18).

Shari Koch und Christian Nüchtern erreichen Platz neun © SID

"Wir sind sehr mit uns zufrieden, es hat viel Spaß gemacht", sagte Nüchtern. Zum ersten Mal waren zwei deutsche Duos angetreten, Katharina Müller und Tim Dieck (beide Dortmund) liegen mit 56,59 Zählern auf Platz zehn.

Nach dem Kurzprogramm der Damen und vor der Kür führt in der finnischen Hauptstadt die russische Olympiasiegerin Alina Sagitowa. Nicole Schott (Essen) hatte vor einigen Tagen ihre Teilnahme wegen einer Grippe-Erkrankung sowie Nachwirkungen einer Knieverletzung abgesagt.