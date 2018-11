Eistanz: Koch/Nüchtern Neunte beim Grand Prix in Helsinki

Helsinki (SID) - Die Eistänzer Shari Koch und Christian Nüchtern aus Siegen haben bei ihrem Grand-Prix-Debüt in Helsinki die Konkurrenz nach einer weitgehend fehlerfreien, aber tempoarmen Kür auf dem neunten Rang beendet. Katharina Müller und Tim Dieck aus Dortmund, die in Moskau trainieren, wurden mit drei Hundertstel Punkten weniger als ihre nationalen Konkurrenten Zehnte.

Platz neun für Shari Koch und Christian Nüchtern © SID

"Unser allererster Grand Prix war eine super Erfahrung, daran kann man sich gewöhnen. Das ist schon eine andere Hausnummer als B-Wettbewerbe, die wir bisher gelaufen sind", sagte Nüchtern. Das Duo, das in Mailand trainiert, hofft nun, als Ersatz für verletzte andere Läufer zu einem weiteren Grand Prix eingeladen zu werden. Der Sieg in Finnlands Hauptstadt ging an die Russen Alexandra Stepanowa und Iwan Bukin.

Die russische Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alina Sagitowa gewann die Damenkonkurrenz überlegen mit 215,29 Punkten vor ihrer Landsfrau Stanislawa Konstantinowa (197,57 Punkte) und der Japanerin Kaori Sakamoto (197,42). Das Paarlaufen dominierten die Russen Natalja Zabijako und Alexander Enbert.

In der Herrenkonkurrenz führt nach einem weltmeisterlichen Kurzprogramm und vor der Kür der japanische Superstar und zweifache Olympiasieger Yuzuru Hanyu mit 106,69 Punkten vor dem Tschechen Michal Brezina (93,31) und dem Chinesen Boyang Jin (85,97).